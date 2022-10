Marista Glória busca patrocínio para revitalizar entidade assistencial

Apoio visa a pintura de muro interno, além da revitalização de uma horta do CCCA Esperança

Os representantes de classe das turmas do 6º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio do Colégio Marista Glória, estão participando de um curso de formação, com duração de quatro meses, sobre a temática “Segue o líder”. O objetivo da atividade, promovida pelo Núcleo de Pastoral, é aprofundar os conhecimentos relacionados à liderança jovem, promovendo de forma transversal a dimensão de formação integral: pessoal, comunitária, sociopolítica, solidária e o engajamento/protagonismo dos alunos.

O último encontro prevê uma atividade com função social, no dia 09 de novembro, que é a pintura do muro interno, a revitalização de uma horta e da quadra da Ong CCCA Esperança (Centro Comunitário da Criança e do Adolescente). O Projeto, situado no bairro Cambuci, na capital paulista, atende 65 crianças, de 06 a 14 anos e 11 meses, em dois turnos, também pré e pós horário de aula nas escolas. A equipe de 10 colaboradores e mais de 15 voluntários desenvolve atividades pedagógicas que mantém as crianças fora das ruas, com oficinas de teatro, música, reforço escolar e atividades lúdicas.

Para desenvolver a reforma os alunos estão arrecadando fundos com a venda de doces, nos intervalos das aulas. O colégio também busca apoio de patrocinadores para a compra de tintas, materiais para pintura, ferramentas, terra, adubo, entre outros.

De acordo com o coordenador do Núcleo de Pastoral do Marista Glória, Wagner Botelho, a intenção é desenvolver uma ação de solidariedade, sem caráter assistencialista, visando melhorar o ambiente em que as crianças da Ong estão inseridas. “Essa instituição já é conhecida de nossa comunidade como parceira em outras ações. Somar ao objetivo do ‘Segue o Líder’ nos abre o caráter de vivência, que envolve os alunos de forma que eles se sintam parte das atividades, além de ensinar que a liderança também pode ser em prol de uma sociedade mais humana e empática”, afirma.

Os interessados em colaborar podem entrar em contato com o Núcleo de Pastoral do Colégio Marista Glória pelo e-mail gloria-pastoral@colegiosmaristas.com.br ou pelo telefone (11) 2699-5627.