Marista Glória apoia o Outubro Rosa

Colégio se ilumina durante o mês de outubro aderindo à campanha de prevenção ao câncer de mama

Para lembrar a importância e incentivar o exame preventivo do câncer de mama, a iluminação do Colégio Marista Glória, localizado na zona central de São Paulo (SP), ganhou tons de rosa. As cores permanecerão durante todo o mês de outubro, período em que se realiza a campanha mundial Outubro Rosa, que tem a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce da doença.

A mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade.

Durante o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames e muitas até os disponibilizam. Iniciativas como essa são fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios iniciais, a doença é assintomática.

Prevenção

Os números mostram que é preciso se atentar à doença durante o ano todo. Um levantamento realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) revelou que o Brasil somará cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama em 2019, número que corresponde a 28% de todos os diagnósticos da doença registrados no País.

Ainda, segundo o INCA, o município de São Paulo deve ser responsável por aproximadamente 6000 casos novos ano (95/100000 mulheres). O coeficiente de mortalidade por câncer de mama no município de São Paulo foi de 20/100000 habitantes/ano de 2016 para 18,7/100000 habitantes/ano de 2017.