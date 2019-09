Inscrições abertas para o Vestibulinho Marista Glória 2020

Provas acontecem nos dias 20 e 21 de setembro de 2019

O Colégio Marista Glória, localizado na zona central da cidade de São Paulo (SP), está com as inscrições do Processo Seletivo de Desconto Comercial para novos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental a 2ª série do Ensino Médio. As inscrições acontecem até dia 19 de setembro no link https://forms.gle/YQyErZTThLtiyy9s8 e as vagas são limitadas.

As provas acontecem para o 9º ano EF no dia 20 de setembro Para a 1ª e 2ª série do Ensino Médio ocorre nos dias 20 e 21 de setembro.

No Colégio Marista Glória a formação acadêmica caminha ao lado dos esportes, da cultura e da solidariedade, ampliando horizontes e amizades.

Inaugurada em 11 de fevereiro de 1902, no bairro do Cambuci, em São Paulo, esta tradicional unidade da Rede Maristas de Colégios (RMC) incentiva a participação dos estudantes em diferentes eventos para desenvolvimento de novos cidadãos e agentes de transformação da sociedade.

Inspirado em valores sólidos cristãos, mas sempre acompanhando as mudanças de nosso tempo, a escola oferece níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A proposta pedagógica do Glória inclui ainda inúmeras atividades complementares esportivas e artísticas, além de Núcleo Pastoral, Marista Idiomas (ensino exclusivo para línguas estrangeiras), Vivências Internacionais (experiências de intercâmbio) e Disciplinas Eletivas.

Para mais informações, acesse: www.maristagloria.com.br

Serviço:

Vestibulinho 2020 Colégio Marista Glória

Inscrições: Até 19/09

Data das Provas: 9º ano EF – 20/09 / 1ª e 2ª série EM – 20 e 21/09

Local: Colégio Marista Glória – Rua Justo Azambuja, 267

Telefone: (11) 2699-5605

