Inscrições abertas para o Desafio Acadêmico Marista Glória 2023

Inscrição do processo seletivo de desconto comercial é para novos estudantes ingressantes no próximo ano

O Colégio Marista Glória está com as inscrições abertas para o Desafio Acadêmico de novos estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental ao 2ª ano do Ensino Médio. As inscrições acontecem até o dia 19 de agosto, às 18h, e as vagas são limitadas.

As provas acontecem no dia 20 de agosto, sábado, das 8h30 às 11h30 para estudantes cursando 8º ou 9º ano em 2022 e das 8h30 às 13h para alunos cursando a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio neste ano. Para a realização da prova é obrigatório trazer os boletins de 2021 e os boletins parciais de 2022.

No Colégio Marista Glória a formação acadêmica caminha ao lado dos esportes, da cultura e da solidariedade, ampliando horizontes e amizades. Inaugurada em 11 de fevereiro de 1902 (completando 120 anos em 2022) no bairro do Cambuci, em São Paulo, essa tradicional unidade incentiva a participação dos estudantes em diferentes eventos para desenvolvimento de novos cidadãos e agentes de transformação da sociedade.

Inspirado em valores sólidos cristãos, mas sempre acompanhando as mudanças atuais, a escola oferece níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A proposta pedagógica do Glória inclui ainda inúmeras atividades complementares esportivas e artísticas, além de Núcleo Pastoral, Marista Idiomas (ensino exclusivo para línguas estrangeiras), vivências internacionais (experiências de intercâmbio) e disciplinas eletivas.

Para mais informações, acesse.

Serviço:

Desafio Acadêmico Marista Glória 2023

Inscrições: até o dia 19 de agosto, às 18h

Data das Provas: 20 de agosto (sábado)

Local: Colégio Marista Glória – Rua Cesário Ramalho, nº 288, São Paulo/SP

Telefones: (11) 2699-5600 / 3207-5866