Glória realiza o 1º Glória Summer Camp

Os alunos puderam se divertir, interagir e aprender novas habilidades

Na semana de 17 a 21 de janeiro, aconteceu o 1º Glória Summer Camp, acampamento de verão voltado para os alunos de 5° ao 9° ano do Colégio Marista Glória.

O projeto aconteceu por meio de uma parceria do Núcleo de Atividades Complementares (NAC) com a Internacionalização. No cronograma proposto, os estudantes puderam explorar diversos esportes, atividades físicas, artísticas e acadêmicas diferenciadas. O Marista Idiomas, de forma lúdica, trabalhou questões de sustentabilidade e o desenvolvimento das soft skills em inglês.

No Summer Camp os alunos tiveram atividades como: crossfit teen, culinária do mundo, xadrez, robótica, storytelling (RPG), sustentabilidade, futebol de sabão, mídias sociais, atividades esportivas como: vôlei, futsal, basquete, handebol, e-games, hip hop, circo, entre outras.

“O acampamento de férias ofereceu uma grande oportunidade para que os alunos pudessem não apenas se divertir, mas também explorar outros tipos de habilidades, gostos e vivências esportivas, contribuindo para o seu desenvolvimento social”, afirma a coordenadora do NAC, Rafaela Jorge de Oliveira.

Para finalizar a semana tão intensa e divertida, os estudantes puderam conhecer a Casa de Pedra, uma casa de escalada situada no bairro de Perdizes. A ação teve como finalidade, conhecer um pouco a prática desse esporte, além de superar seus limites, ter novas experiências e fazer amizades.