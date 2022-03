Glória realiza fórum para discutir conflito entre Rússia e Ucrânia

Atividade tem como objetivo fomentar o tema para que alunos busquem se informar e embasar sua opinião sobre os fatos

Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais, do Colégio Marista Glória, estão participando do 1º Fórum de Geopolítica, visando compreender as motivações da guerra que ocorre entre Rússia e Ucrânia.

O objetivo, utilizando uma metodologia ativa de ensino, é entender o conflito pela perspectiva dos estudantes. O professor de Geografia e responsável pela atividade, Lucas Gorla, explica que seu papel é agir como um tutor, indicando aos alunos sites, livros e boas fontes de informação sobre o tema. “Assim eles podem, de forma colaborativa, avaliar, compreender a realidade e formar sua própria opinião a respeito da situação entre russos e ucranianos”, afirma.

Segundo o docente, os alunos são estimulados a buscar as informações e transformar suas impressões em um artigo. “Muitos deles nos apresentaram análises originais e bem fundamentadas. Também demonstraram solidariedade com a população civil que está no meio do conflito”, revela. “Em sua grande maioria, a turma acredita que um avanço militar, seja por parte da OTAN ou da Rússia, são considerados inaceitáveis”, complementa.

Para Diogo Silva Costa, um dos estudantes que estão participando da discussão, esse tipo de atividade é importante, pois é possível ouvir a opinião dos colegas e formar a sua própria, tentando compreender todos os lados. “Penso que tinham outros meios de resolver essa questão, por meio do diálogo. A guerra deve ser sempre o último recurso”, finaliza.