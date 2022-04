Glória realiza Fórum de Juventudes 2022

O tema escolhido para este ano é “A lei é contra a paz, ou a paz é contra a lei?”

Os jovens do Colégio Marista Glória, do 9º ao Ensino Médio, participam do Fórum de Juventudes 2022. O Fórum é uma atividade realizada por todas as unidades do Grupo Marista que atuam com juventudes, tendo a Pastoral e o pedagógico como protagonistas desse processo junto a outros grupos de jovens da localidade. Em 2022, a atividade volta a ser presencial.

O evento tem como objetivo o levantamento das realidades juvenis, além de ser um espaço de reflexão, discussão e troca de conhecimentos sobre um tema específico. Para este ano, a temática escolhida é: “A lei é contra a paz, ou a paz é contra a lei?”.

A iniciativa pretende interligar o lema da Campanha da Fraternidade, “Fala com sabedoria, ensina com amor” e dar ênfase ao momento atual, vivido em âmbito mundial e na política nacional.

Para a roda de conversa, foi convidado o ex-aluno do Marista Glória, Fausto Bittar Neto, formando da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que tratará os aspectos relativos à elaboração e cumprimento das leis nos foros jurídicos e a aplicação das leis nas cidades. Após a explanação, o tempo será dedicado a uma plenária com todos os alunos.

Local: Colégio Marista Glória – Salão Nobre

Data: 06 de abril de 2022

Horário: 8h às 10h

Público: 9º ano ao Ensino Médio