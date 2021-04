Glória promove encontro com autores no mês da literatura brasileira

Colégio Marista Glória realiza atividade virtual para que alunos conheçam os autores das obras lidas durante as aulas

O 1º de maio, além de feriado do Dia do Trabalhador, é também considerado o Dia da Literatura Brasileira. A data foi escolhida para celebrar a literatura nacional pois é quando também se comemora o aniversário do escritor José de Alencar, autor de clássicos como O Guarani, Lucíola, Iracema e Senhora. Em virtude das celebrações, durante todo o mês de maio ocorrem diversas homenagens à literatura e aos escritores do país.

No Colégio Marista Glória, ao longo do ano, os estudantes têm contato com diferentes gêneros de textos por meio de atividades práticas de contação de histórias, hora do conto, escrita coletiva, entre outras. Desse modo, aprendem sobre literatura e Língua Portuguesa de maneira lúdica e agradável.

Anualmente, o Glória promove a atividade “Encontro com o autor”, uma proposta pedagógica que aproxima crianças e autores. Em 2021, devido ao combate a Covid-19, o evento, que envolve o Ensino Fundamental – Anos Finais, ocorrerá no modo virtual. O objetivo do “Encontro com o autor” é fazer com que as crianças conheçam mais sobre a obra proposta e saber como o escritor criou a história, enriquecendo ainda mais a aprendizagem literária.

Homenageando a literatura nacional, a abertura do “Encontro” acontece no mês de maio. No dia 04 de maio, às 9h, os alunos do 9° ano, conversam com Marcia Kupstas, autora do livro Profissão: Jovem. No dia 05 de maio, em dois horários, às 7h20 e às 8h, as turmas do 6° ano terão um momento com o escritor João Anzanello Carrascoza, autor do livro Vendedor de Sustos. Já, em 06 de maio, às 9h, o 8° ano se encontra com Breno Fernandes, autor de Os Fanzineiros. Um dos encontros ficou para o mês de junho, no dia 26, às 10h, no qual as turmas do 7º ano se encontrarão virtualmente com o autor Fernando Carraro, de Um Mundo Melhor para Todos. Para fechar a atividade, a escritora Ieda de Oliveira, autora de As Cores da Escravidão, falará com as turmas do 8º ano, no mês de agosto, em data a confirmar. Todos os livros foram confeccionados pela FTD Educação.

“Esse encontro é uma ferramenta muito importante para incentivarmos o hábito de leitura nos alunos e uma oportunidade única de conhecer de perto os autores e suas obras”, afirma a bibliotecária do Colégio Marista Glória, Valeria Aparecida Cordero dos Santos.