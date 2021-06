Glória discute direitos, redes sociais e o papel da escola

Ciclo de palestras se inicia em 16 de junho e tem como objetivo a reflexão sobre a nova realidade enfrentada no ambiente escolar nos tempos atuais

O Colégio Marista Glória organizará um ciclo de palestras e encontros visando refletir a respeito das melhores alternativas tecnológicas para assegurar o desenvolvimento acadêmico articulado com a formação integral dos estudantes.

Durante esse ciclo de encontros serão recebidos profissionais gabaritados em diversos segmentos da sociedade para fortalecer a comunidade escolar na compreensão dessa nova realidade e na preparação para os desafios e oportunidades que ainda estão por vir.

Para o primeiro encontro, que acontece no dia 16 de junho, às 11h e às 19h (em uma sessão para as famílias) a convidada é Alynne Ferreira Nunes, advogada do Ferreira Nunes Advocacia, especializado em Direito Educacional. Mestre em Direito e Desenvolvimento pela FGV Direito SP e membro da Comissão de Graduação e Pós-Graduação da OAB/SP, a profissional trata do tema “Interagindo: entre direitos, redes sociais e escola”.

Nele, a advogada fala de assuntos referentes ao relacionamento entre família e escola, considerando a proteção dos direitos da criança e do adolescente e a necessidade de primar por um ambiente escolar sadio e respeitoso. Alynne também irá refletir sobre temas como a liberdade de aprender, prioridade absoluta, Estatuto da Criança e do Adolescente, LGPD, Lei do bullying, regimento escolar, desafios do meio digital sobre exposição de menores e as consequências do descumprimento dessas regras.

“Acreditamos que, com a criação de espaços de diálogo, construiremos um futuro promissor pautado em informações seguras e adequadas que resultarão em condutas conscientes”, afirma o diretor geral do Colégio Marista Glória, Márcio Willyans Ribeiro.