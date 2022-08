Glória cria espaço para troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2022

Prática faz sucesso entre crianças, jovens e adultos na preparação para os jogos das seleções

O Colégio Marista Glória já está no clima de Copa do Mundo. E uma das atividades mais divertidas deste período, que acontece a cada quatro anos, é colecionar o álbum de figurinhas dos jogadores que compõem as 32 seleções que irão competir.

Por meio do Núcleo de Pastoral, a instituição de ensino está estimulando os alunos a promover a troca das figuras dentro do espaço do colégio. Esta prática é importante, inclusive, para ajudar os colecionadores a minimizar os custos, já que completar o álbum requer um bom investimento.

O tradicional costume de “bater figurinhas” também voltou à cena e os pátios do colégio já estão repletos de grupos brincando.

“Nosso intuito também é estimular a organização, a solidariedade, o respeito, e também a paciência. Ajudando o outro, o outro também me ajuda. Além, claro, de já estarmos, assim, nos preparando para torcer pela seleção”, afirma o coordenador do Núcleo de Pastoral do Colégio Marista Glória, Wagner Botelho.

A Copa do Mundo de 2022 acontece no Catar e será realizada de 20 de novembro a 18 de dezembro. A seleção brasileira estreia no dia 24 contra a Sérvia. O segundo jogo acontece no dia 28 contra a Suíça e no dia 02 de dezembro, a equipe pentacampeã fecha a primeira fase contra Camarões.