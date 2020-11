Fim de ano: Campanha SOS Zona Leste promove arrecadação de alimentos

Coleta das doações será feita no sistema drive thru, respeitando recomendações de segurança

Os impactos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) ainda têm afetado as famílias da Zona Leste de São Paulo, região de vulnerabilidade social onde moram muitos trabalhadores informais, afetados diretamente durante esse período. Buscando incentivar a solidariedade e a partilha nesta reta final do ano, a Campanha SOS Zona Leste está promovendo a arrecadação de alimentos não perecíveis para os bairros União de Vila Nova, Vila Progresso e Jardim Robru.

Nos três bairros estão localizadas Escolas do Marista Escolas Sociais, que oferecem ensino gratuito e da qualidade para crianças e adolescentes da região. O projeto conta com o apoio dos Colégios Maristas. “Uma educação fora dos muros da escola integra o olhar atento para a comunidade. Esses itens essenciais são importantes e contribuem para uma maior tranquilidade dos moradores neste final de ano”, reforça Andrea Aparecida de Castro, diretora do Marista Escola Social Ir. Lourenço.

Como doar

As doações serão realizadas no sistema drive thru, respeitando todos os protocolos de segurança, entre os dias 23 de novembro a 04 de dezembro no Colégio Marista Arquidiocesano, localizado na Vila Mariana, e no Colégio Marista Glória, no bairro Cambuci.

O coordenador do Núcleo de Pastoral do Colégio Marista Glória, Wagner Botelho, reforça que iniciativas de solidariedade como essa têm contribuído para amenizar os impactos do coronavírus nas regiões mais vulneráveis. “Nosso principal objetivo é de resgatar a solidariedade e a partilha neste tempo de preparação às festas de final de ano”, afirma.

Serviço:

SOS Zona Leste

Doações de alimentos não perecíveis

Data da coleta: de 23 novembro a 04 de dezembro

Pontos de coletas drive thru

Colégio Marista Arquidiocesano – Rua Afonso Celso, 840 – Vila Mariana

Horário: Das 9h às 12h – 13h30 às 17h

Colégio Marista Glória – Rua Cesário Ramalho, 288 – Cambuci (Entrada estacionamento portão 1)

Doações financeiras através do site do Marista Escolas Sociais

https://maristaescolassociais.colabore.org/

Sugestão de valores para doação considerando o custo da cesta básica: R$ 48,01 ou cota de apoio – R$ 25,01 (inclusão de 1 centavo para identificação da campanha).

Outras maneiras de contribuir ligue: (11) 98536-2782