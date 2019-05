Evento do Marista Glória reforça importância da parceria família e escola na educação das crianças

Colégio ofereceu atividades recreativas e esportivas para integrar pais e filhos, reforçando laços importantes da comunidade escolar

O Colégio Marista Glória promoveu neste último final de semana um evento especial para integrar pais e filhos com a intermediação da escola. Batizado de Dia da Família, em homenagem as comemorações do Dia Internacional das Famílias (celebrado dia 15 de maio), foram realizadas diversas atividades recreativas e esportivas para que as famílias pudessem brincar juntas durante uma manhã de sábado (18) completamente reservada só para elas. Em torno de 350 famílias do Marista Glória participaram do evento no bairro do Cambuci.

A direção e os colaboradores do colégio consideram este tipo de encontro muito importante para manutenção da comunidade escolar, porquê promove diversos momentos de interação em que os pais e mães quase não têm mais hoje em dia com seus filhos por conta das intensas rotinas de trabalho. “A família e a escola formam uma equipe. É fundamental que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir. Entendemos que é um pouco difícil para que as famílias possam se programar para sair para brincar, pular corda, jogar e ter espaços adequados para isso. Então, buscamos promover atividades recreativas que proporcionem a união, descontração e a diversão em família”, destaca o diretor Márcio Ribeiro.

Ele conta que todos os participantes adoraram a ideia do encontro escolar e que aprovaram a programação variada de atividades do Dia da Família. Muitos dos pais e responsáveis pelos alunos, inclusive, também já prometeram voltar nas próximas edições. A coordenadora de Educação Infantil do Marista Glória, Cláudia Ayres Paschoalin, também destaca que a família e a escola têm um papel de extrema relevância na aprendizagem na primeira infância, idade que vai do nascimento até os seis anos de vida. “A parceria da família com a instituição de ensino é fundamental para o início da caminhada para formação educacional de um ser humano. Esta relação é a base para que a criança apresente um bom desenvolvimento e rendimento escolar. Ambas estão fortemente ligadas”, diz.