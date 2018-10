Estudos e pesquisas no resgate a história de São Paulo

A importância de manter viva as raízes do passado e estimular docentes e estudantes no universo das pesquisas acadêmicas.

Investigar as transformações sociais, regionais e familiares faz parte do processo de compreensão e valorização das práticas e costumes de cada época. E criar espaços para a difusão dos resultados e partilha de descobertas integra o trabalho da preservação da memória nacional.

Em outubro, a coordenadora e professora de História do Colégio Marista Glória, Madalena Marques Dias, participou do Colóquio de Histórias de São Paulo, evento que reuniu docentes, autores e estudiosos para apresentações de trabalhos que resgatam o passado das regiões que compõem o Estado.

Na ocasião, a docente apresentou o trabalho intitulado: “Mogi das Cruzes, século XVII, formação da vila, formação das elites”, que teve como objetivo compreender a ocupação dos espaços de habitação e a formação das famílias e culturas do local, pela perspectiva colonial da época. “A História Colonial sempre me atraiu muito, por isso, resolvi estudar a formação da Vila de Mogi das Cruzes, em paralelo com a formação da Vila de São Paulo. Este trabalho é resultado da minha dissertação de Mestrado, que em 2010 foi transformada no livro História Colonial de Mogi das Cruzes, Elites e Formação da Vila”, afirma.

Lecionando para alunos do Ensino Fundamental do segundo ao sexto ano, Madalena defende que o estímulo ao interesse científico acadêmico deve ser levado aos alunos de todas as idades. “Acredito que devemos sempre despertar o interesse das crianças e jovens pelas pesquisas e estudos em todas as áreas de conhecimento. Claro que de formas e abordagens diferentes, de acordo com a faixa etária, mas, que chamem a atenção dos alunos para a valorização da ciência nacional. Essa curiosidade enriquece o uso dos livros, cria experiências pedagógicas e favorece o aprendizado”, completa.

Na Rede Marista de Colégios, um dos projetos pedagógicos que incentiva a investigação dos alunos é o Estudos do Meio, no qual todo o conteúdo trabalhado em sala de aula é complementado por meio de estudos de campo multidisciplinares. Assim, teoria e prática se complementam para proporcionar aos alunos aprendizado e vivência em diversas disciplinas.