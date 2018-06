Estudantes recriam obras de grandes autores de maneira criativa

Alunos dos 7° anos do Ensino Fundamental do Colégio Marista Glória, tiveram aulas de Língua Portuguesa totalmente diferente do que eles estavam costumados a ter. Com uma dinâmica bem prazerosa e didática, os estudantes foram direcionados para realizar atividades na biblioteca com a orientação do professor Edson Facco, professor de Língua Portuguesa.

O intuito dessa aula em um ambiente que não fossem na sala de aula, foi proposta para que os alunos estivessem mais a vontade para expor suas opiniões e ficassem descontraídos para poder interagir com os colegas, até mesmo aqueles que eram mais tímidos.

Durante as aulas foram trabalhados os clássicos de grandes autores com os estudantes e realizou um exercício de recriação oral das histórias para que eles treinassem os seus imaginários de forma divertida.

Os alunos realizaram as atividades em circulo de uma forma bem à vontade. Além da interação com os colegas, a dinâmica deu a oportunidade para que alunos mais contidos pudessem participar ainda mais, só que de uma forma mais confortável. A iniciativa do professor Edson foi um sucesso, ajudou tanto na prática de leitura dos alunos, como na desenvoltura pessoal para o relacionamento com os colegas de classe.