Estudantes do Marista Glória promovem drive thru solidário para famílias da Zona Leste

Para arrecadação de alimentos não perecíveis

Alunos do 3º ano do Ensino Médio e do Grêmio Estudantil do Colégio Marista Glória estão promovendo nos dias 28, 29 e 30 de outubro, das 14h às 17h, uma arrecadação de alimentos não perecíveis entre pais, alunos e colaboradores do colégio para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade da Zona Leste da capital paulista. A atividade é uma parceria com o Marista Escolas Sociais, que conta com três unidades situadas no município de São Paulo.

Os interessados são convidados a passar na sede do Colégio Marista Glória para deixar os donativos que serão encaminhados para as Escolas Sociais. A atividade acontecerá na modalidade de drive thru e seguirá todos os protocolos de biossegurança, entre eles o distanciamento social e os procedimentos de higienização.

Serviço

Ação Solidária – Colégio Marista Glória

Data: 28, 29 e 30 de outubro de 2020

Horário: 14h às 17h

Endereço: Rua Justo Azambuja, nº267 – Cambuci – São Paulo/SP