Estudantes do Glória criam uma maneira inusitada de comemorar o Dia do Abraço

Desenhos produzidos pelas crianças do Colégio Marista Glória representam o carinho a cada colega

Os alunos do período Integral do Colégio Marista Glória criaram uma maneira diferente de matar as saudades de abraçar os colegas. Devido a pandemia da Covid-19, é recomendado que os contatos físicos ainda sejam evitados.

Para demonstrar o carinho pelos amigos e professores, os estudantes se representaram com desenhos colados às pilastras do Colégio, acompanhados da mensagem “O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço”, em alusão a letra da música da banda Jota Quest.

O Dia do Abraço é comemorado anualmente em 22 de maio. A origem da data é bastante curiosa: começou na Austrália, pela iniciativa de um homem que, em 2004, criou uma campanha para distribuir gratuitamente abraços pelas ruas de Sydney, denominada “free hugs”.