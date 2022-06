Estudantes do Glória conhecem entidades sociais e promovem ações solidárias

Turmas do Colégio Marista Glória vivenciam de perto as necessidades das instituições do entorno

Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3º série do Ensino Médio do Colégio Marista Glória, estão promovendo vivências solidárias em entidades assistenciais localizadas no entorno da instituição, nos bairros do Cambuci, Glicério, Liberdade e Jardim da Glória.

Através de uma visita monitorada às instituições, puderam conhecer os espaços e as reais necessidades de cada uma delas. Após essa interação, na próxima semana eles mesmos irão planejar uma atividade com os educandos de 3 a 16 anos, tais como jogos, brincadeiras, conscientização sobre saúde e bem-estar; além de um gesto concreto de doação de produtos alimentícios, limpeza ou de higiene pessoal, indicados como necessidades reais da instituição.

As ONGs escolhidas para participar da atividade são a AMA (Associação de Amigos do Autista), Centro de Convivência Início de Luz, CEI Quintal da Criança, CCCA Esperança e Instituição Beneficente Nosso Lar.

A iniciativa é do Núcleo de Pastoral do Colégio e faz parte da programação do Festival Champagnat, uma tradicional comemoração Marista que promove atividades esportivas, culturais e sociais, com ênfase na fraternidade e na solidariedade, e funciona como uma gincana, contando pontos para as turmas.

“Exercitando o protagonismo e a prática do voluntariado, os estudantes conhecem e atuam nas instituições, vivenciando as realidades e atuando conforme a necessidade, pintando, limpando ou fazendo apresentações artísticas e culturais, doando alimentos, materiais de limpeza, etc. Assim, ficam muito mais próximos de quem mais precisa, sendo assertivos nas ações”, afirma o coordenador de Pastoral do Colégio Marista Glória, Wagner Botelho.