Estudantes criam comitê de propaganda para o descarte adequado de lixo

Projeto do Colégio Marista Glória contribuiu para a redução de até 70% no volume de dejetos abandonados em locais inapropriados.

Conscientes sobre os cuidados e a manutenção dos espaços de convívio social, alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Glória, se uniram para lançar a campanha “Lixo no lixo, Glória no Capricho”. A iniciativa partiu da observação dos alunos sobre o ambiente escolar e do desejo de transformação de hábitos inadequados em relação ao descarte de resíduos. O resultado: redução de até 70% no volume de dejetos descartados inadequadamente.

A ideia para criar a campanha surgiu durante os intervalos e no horário das refeições no Colégio, quando os estudantes notaram que muitos colegas não davam a devida importância para o descarte correto de materiais recicláveis, por exemplo.

Foi então que eles resolveram experimentar o mundo da publicidade para tentar convencer as crianças e adolescentes a mudarem de atitude sobre o descarte de lixo. Por meio da criação e desenvolvimento da campanha “Lixo no Lixo, Glória no Capricho”, os alunos prepararam avisos, cartazes, slogans e toda a produção visual que envolve uma campanha publicitária, com veiculação interna no Colégio.

Durante a promoção do assunto, a equipe se mobilizou para que a mensagem chegasse a todo o público, e para isso, se utilizou dos famosos avisos boca a boca, impactando assim todo o ambiente escolar. Ao final da campanha, que durou cerca de dois meses, profissionais da área de higienização do Colégio constataram a redução de até 70% no volume de lixo descartado em locais impróprios.

“O efeito mostra que as mudanças foram significativas, principalmente no envolvimento do grupo de alunos, que se uniram e superaram essa tarefa desafiadora que é a transformação social. Com o desenvolvimento desse projeto, cada um se tornou multiplicador de boas práticas”, observa a professora Márcia Querino Teixeira dos Santos, responsável pelo acompanhamento da campanha.

A docente aponta ainda o protagonismo e o trabalho em equipe como principais motivadores da ação. “Todas as etapas da campanha foram resolvidas em comum acordo entre os integrantes do grupo. Eles se organizaram na divisão das tarefas que iam desde a produção de conteúdo à intervenção nos espaços, como distribuição de cartazes e avisos nas salas de aula. Acredito que isso reflete a determinação de cada aluno e o comprometimento com o bem-estar social”, reforça.

A ação inédita faz parte da área de Desenvolvimento Acadêmico Pedagógico e Social (DAPS) do Colégio Marista Glória.