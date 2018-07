Estudantes conhecem autora de livro estudado em sala de aula

O Colégio Marista Glória incentiva a leitura com a proposta de um projeto chamado “Encontro com o autor”. No mês de junho a professora Renata Borelli, organizadora da proposta, convidou a escritora Tânia Alexandre Martinelli, autora do livro “Janelas de Dentro”, para conversar com alunos do 9° ano do Ensino Fundamental II.

O título lido pelos estudantes foi lançado em 2008 e conta a história de Marcel, um adolescente que se empenha em escrever um conto policial para aula de literatura, abordando temas sociais em seus relatos. A atividade possibilitou aos estudantes uma conversa prazerosa com a autora, que tem dedicado todas as suas obras literárias e oficinas de leituras a professores e alunos do ensino fundamental.

“Motivados pela leitura e pelo ambiente, o encontro foi muito proveitoso, dinâmico e agradável. O espaço foi totalmente decorado de acordo com o conto do livro, inclusive a música, uma das preferidas de Marcel, o adolescente descrito na ficção da autora”, afirmou Renata.