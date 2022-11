Estudante do Glória é finalista de concurso de uniformes promovido pelo NBA Basketball School

Participantes sugeriram o design de uma regata de treino exclusiva e personalizada para uso nas aulas

Thiago Arine, aluno do Colégio Marista Glória, é um dos finalistas do concurso “Uniforme dos Sonhos”, promovido pelo NBA Basketball School (programa global de desenvolvimento de basquete da liga).

Em celebração ao mês do basquete, o NBA Basketball School está promovendo uma ação entre os alunos do programa, em que eles desenham os seus próprios uniformes. Inspirados pelo início da temporada, os estudantes puderam usar a criatividade para criar uma regata de treino exclusiva e personalizada.

Esses desenhos passam por uma pré-seleção e os 10 melhores passam por uma votação pública até a seleção dos uniformes favoritos. Os critérios de avaliação são criatividade, originalidade e coerência temática.

Os vencedores de cada uma das categorias terão os uniformes (regatas) produzidos e também receberão prêmios especiais com a cara do melhor basquete do mundo, incluindo participações em “camps”, com tudo pago (categorias sub-18).

O Colégio Marista Glória integra o programa NBA Basketball School. O objetivo é promover o desenvolvimento da modalidade para meninos e meninas. No Glória, a atividade é um componente do Immersion, um programa de imersão na língua inglesa através de atividades e experiências culturais, acadêmicas, artísticas ou esportivas, e atinge estudantes de 12 a 18 anos. O programa é acompanhado por profissionais do Departamento de Operações de Basquete da NBA, garantindo segurança, excelência e padronização das atividades a cada etapa do aprendizado.

Uma das instrutoras contratadas pelo colégio para aplicar a metodologia é a ex-jogadora Alessandra Santos de Oliveira, que defendeu a Seleção Brasileira feminina por quase duas décadas, tendo sido campeã mundial em 1994, medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta-1996 e de bronze em Sydney-2000, e quarta colocada em Atenas-2004.

Atualmente, são mais de 170 núcleos licenciados, com presença em 70 cidades de 19 estados (mais o Distrito Federal) nas cinco regiões do Brasil, sendo o programa de maior atuação da liga no mundo – fora dos Estados Unidos. São mais de 10 mil jovens e crianças brasileiras participando de treinamentos que reúnem valores do esporte conceitos importantes para a formação do ser humano.