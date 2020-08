Educação Física e Interioridade: Yoga para alunos do Ensino Médio

A prática faz uso de alongamentos e diferentes técnicas para fortalecer o corpo

A partir de uma proposta integradora, na aprendizagem da percepção existencial e na conscientização corporal, esse projeto do Colégio Marista Glória, uniu os componentes de Interioridade e Educação Física para uma prática de Yoga com a instrutora Lia Rossi. Em meio ao distanciamento social, atualmente as aulas, ao vivo, estão ocorrendo em ambiente virtual.

Pode-se definir como Interioridade a capacidade de reconhecer-se a partir de dentro e de relacionar-se com as pessoas tendo como referência o que é autêntico e profundo, a fim de encontrar o equilíbrio pessoal. Isso repercute positivamente no indivíduo, no ambiente e na sociedade.

Esse projeto apresenta aos alunos do 2º ano do Ensino Médio a prática de Asanas, que são posturas confortáveis do Yoga desenvolvidas há milhares de anos e que oferecem equilíbrio físico, mental e espiritual aos seus praticantes. A prática faz uso de alongamentos e diferentes técnicas para fortalecer o corpo. “Além disso, a Asana também é muito utilizada por quem deseja aumentar sua capacidade de foco e concentração. Inclusive, quando aliada à meditação, ela é capaz de promover bem-estar físico e mental”, explica o professor Thiago Cubas, responsável pelo projeto.

Além da prática iogue, a instrutora explicou sobre o que é o Yoga e como ela pode trazer benefícios para a saúde física e mental.

Dentro do conteúdo de Educação Física, a Yoga está inserida como uma das mais importantes ferramentas da ginástica de conscientização corporal, enquanto para a Interioridade, a atividade surge, com base no cultivo da dimensão interior, como uma experiência transcendente que envolve o ser humano.