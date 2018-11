É tempo de solidariedade!

Ações de empatia são cada vez mais estimuladas nos ambientes educacionais, com objetivo de preparar cidadãos mais altruístas e conscientes da responsabilidade social no mundo.

No Colégio Marista Glória, alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental participaram da campanha de arrecadação de brinquedos durante este ano. Mais de mil peças novas e em bom estado foram arrecadadas pelo Colégio e distribuídas às crianças de três organizações sociais da região, entre elas a Associação Maria Flos Carmeli, localizada no centro de São Paulo.

A gestora da Equipe de Solidariedade do Colégio, Regina Pinheiro esclarece que a ação também representa uma forma de trabalhar a empatia. “Ensinar a colocar-se no lugar do outro é um valor que se adquire com esses movimentos. O fato de doar transforma a maneira como os alunos veem seus pertences e, a partir disso, cuidam melhor para doá-los em bom estado. Isso faz muito bem para quem doa e mais ainda para quem recebe”.

O movimento de arrecadação foi destinado a todas as faixas etárias de alunos, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, e teve como objetivo estimular a solidariedade, considerada um dos pilares da filosofia da Rede de Colégios Marista.

Também participaram da campanha a Pastoral Juvenil Marista (PJM) e a Equipe de Solidariedade Marista Glória, composta por pais e colaboradores do Colégio.