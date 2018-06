Dinâmica faz com que os alunos entendam o desenvolvimento corporal do ser humano

Os alunos dos 1° anos do Colégio Marista Gloria, tiveram uma experiência surpreendente em uma dinâmica que proporcionou o contato com suas roupas e utensílios de quando eram bebês.

O intuito dessa iniciativa era exatamente deixar os pequenos estudantes curiosos em relação ao seu crescimento e desenvolvimento físico, comportamental e emocional. A diversão e o aprendizado foi ampliado quando compararam seus pertences com alunos de outras salas, orientados a perceber o quanto cresceram.

As descobertas do desenvolvimento físico e emocional faz com que os estudantes entendam não só a própria existência, mas a do ser humano como um todo. É importante trabalhar esse projeto para que as crianças exercitem suas lembranças, deixando a memória ativa, seja no contato com uma peça de roupa, ou brinquedos e utensílios de quando eram muito pequenos.

Ao longo de todo o contato com o passado recente, as crianças tiveram a oportunidade dar opiniões sobre seus objetos pessoais, compartilhando com seus colegas.