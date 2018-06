Dia Mundial do Doador de Sangue tem apoio de estudantes paulistas

Estudantes do Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, desde o 5º ano do Ensino Fundamental-Anos Iniciais até Ensino Médio, realizam até o dia 22 de junho uma campanha de doação de sangue, com destaque especial para o Dia Mundial do Doador de Sangue, conquistando novos voluntários para este ato que salva vidas.

A iniciativa é da Pastoral do Colégio e faz parte da programação do Festival Champagnat, um tradicional evento Marista, que promove atividades esportivas, culturais e sociais, com ênfase na fraternidade e na solidariedade com as equipes e com o próximo, visando uma cultura de paz.

“Nossos alunos compreenderam a importância da solicitude por meio da doação de sangue e estão divulgando, intensamente, nas redes sociais e no contato com amigos e familiares”, explica Wagner Botelho, coordenador da Pastoral.

De acordo com Wagner, em parceria com o Banco de Sangue de São Paulo, a mobilização dos estudantes seria muito importante, uma vez que foi avaliado o baixo estoque dos hemocentros no inverno e, para ampliar as doações voluntárias, é de extrema relevância que tais iniciativas aconteçam. A proposta é que a divulgação dos alunos aumente a doação, nos meses de junho e julho.

Muitos familiares de alunos abraçaram a campanha, compartilhando nas redes sociais ou procurando hemocentros para realizar a doação de sangue. O Banco de Sangue de São Paulo e os Hemocentros apoiam o Colégio na campanha, recebendo os doadores e parabenizando os alunos que mobilizaram toda a ação.

Irley Aparecida soube pelo filho, Afonso Correia, aluno do Colégio, e compartilhou na faculdade onde é professora. “Divulgar é tão simples quanto doar. Eu compartilhei e alguns alunos abraçaram a causa do Colégio”, afirma.

“Uma única doação pode salvar 4 vidas! Essa iniciativa do Colégio é muito importante, pois, além de potencializar as doações nos períodos de baixas, como inverno e período de férias, promove conscientização nos estudantes que hoje realizam a campanha e que, muito em breve poderão, ser doadores de sangue”, afirma Sandra de Paula, colaboradora do Banco de Sangue de São Paulo.

Quem deseja colaborar precisa estar atento a alguns requisitos importantes como idade, peso corporal, histórico de doenças que impeçam a doação e forma correta de alimentação, antes de doar. Na página do Banco de Sangue de São Paulo há todas as informações para o doador. Acesse: http://www.bssp.com.br/orientacoes/quempodedoar