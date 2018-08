Dia do Folclore no Glória

Estudantes do Ampliado, da turma do 3º ano do Ensino Fundamental I, que ficam no período integral no Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, comemoram o Dia do Folclore no mundo da literatura.

Estimular o ensino através de atividades que envolvam conhecimento sobre o folclore brasileiro e a cultura popular é uma prática pedagógica presente em muitas escolas, e associar a leitura é essencial, pois contando e ouvindo histórias a cultura pode ser compartilhada.

Com a professora Karen A. Ishimineares, os alunos visitaram a biblioteca do Colégio e, atentos e curiosos, ouviram histórias sobre a origem das estrelas, com propostas folclóricas. Além disso, lindas dobraduras foram produzidas, valorizando e complementando o momento dedicado ao Dia do Folclore.