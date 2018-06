Desafio de Páscoa termina em diversão e aprendizado

Os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Glória celebraram a Páscoa de uma maneira bem empolgante e divertida. Eles realizaram uma Caça ao Tesouro, desvendando várias pistas e trabalhando em equipe.

Além do trabalho conjunto, valores como respeito, partilha e cooperação foram vivenciados de forma lúdica e significativa durante a brincadeira de páscoa, que é uma data muito importante para o Colégio.

As crianças tiveram um dia de muito aprendizado e diversão. E para celebrar a data, os educadores ensinaram para os alunos o verdadeiro sentido dessa data, além dos chocolates que foram entregue a eles.