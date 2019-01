Dar mais liberdade estimula autonomia e confiança das crianças

Os pequenos precisam de ajuda para muitas coisas, não é mesmo? Mas é importante permitir que eles explorem os seus potenciais, dar liberdade para fazer tarefas simples e resolver situações, a tomar decisões em relação a si e ao próximo

Pequenas ações, como sempre colocar os sapatos no filho ou nunca o deixar se alimentar sozinho, podem prejudicar o desenvolvimento da autonomia. Para os pais, a linha pode ser tênue. Crianças pequenas precisam de ajuda para muitas coisas, mas também é importante permitir que elas explorem os seus potenciais. Com autonomia, passam a se sentir mais livres, confiantes, se tornando capazes de resolver situações e de ter iniciativa para atuar no mundo em que vivem.

O desenvolvimento da autonomia na infância vai além da ideia de independência, está diretamente ligado às possibilidades de escolha e de tomada de decisões baseadas nos desejos e necessidades das crianças. Não só as crianças, mas os pais e toda a sociedade se beneficiam do exercício dessa independência. “Nascemos com a necessidade de explorar o mundo com as mãos, o olhar, e esse processo muitas vezes é limitado pela superproteção dos pais”, afirma Marcos Piangers, autor do livro O Papai é Pop e uma das maiores referências atuais sobre paternidade do País.

“Temos que cuidar para que a preocupação com o filho não seja exagerada”, diz Piangers

“É importante acender a chama da liberdade, permitir que a criança teste os limites e explore os seus potenciais. Me parece que isso nunca foi tão urgente de ser aplicado na prática, uma vez que os estudantes saem da escola e encontram um mercado de trabalho que urge por profissionais mais criativos, autônomos e com ousadia para encarar falhas e tomar decisões”, avalia o escritor, que é pai de duas meninas.

Piangers afirma que a escola ocupa um papel fundamental e pode incentivar os alunos a serem protagonistas da sua história. Esse processo de aprendizado é gradual, e vai se desenvolvendo à medida que o filho realiza novas conquistas, adquirindo condições que contribuem para que ele se torne independente. O autor do best seller acrescenta que faz parte da atuação dos pais incentivar seus filhos a entenderem o cenário ao seu redor como um lugar aberto à experimentação constante.

Conheça abaixo 5 dicas para incentivar a autonomia dos pequenos no dia a dia:

