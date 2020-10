Crianças do Marista Glória produzem sabão para doar a famílias carentes

Turma do Colégio Marista Glória usou uma receita fornecida por uma professora para fabricar mais de 400 unidades

Alunos do 4º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais do Colégio Marista Glória se uniram para produzir sabão e doar para o Instituto Atiara, uma organização sem fins lucrativos que aposta em projetos de impacto na infância e a busca pela autonomia da comunidade.

Inspirados por uma receita de sabão fornecida pela professora Ana Silvia Carvalho Rodrigues e apoiados pelo Núcleo de Pastoral do Colégio, a turma envolveu as famílias para que auxiliassem na produção, inclusive para o manuseio dos produtos e das ferramentas necessárias, como o liquidificador.

“Nosso objetivo era ajudar as famílias carentes de alguma maneira. Primeiro pensamos em apenas doar sabonetes. Porém, produzir o sabão em casa promoveu um envolvimento muito maior com o projeto dos alunos e de suas famílias”, afirma a professora.

A atividade faz parte do Projeto de Intervenção Social (PIS) do Colégio, uma prática pedagógica Marista que promove o diálogo e o protagonismo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações contemporâneas.

Com isso, para entregar os 440 pedras de sabão produzidas pelos estudantes e suas famílias foi promovido um drive thru solidário no Colégio, no qual as crianças, respeitando os protocolos de saúde para o combate ao novo coronavírus, entregaram a produção aos membros do Instituto Atiara.