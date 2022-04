Crianças do Glória promovem atividade para aguçar os cinco sentidos

Estudantes do Colégio Marista Glória exploram espaço criado para exercitar a visão, audição, paladar, olfato e tato

A experiência sensorial vivida desde o nascimento, fruto da interação com o meio, encontra no amadurecimento do corpo físico a condição ideal para integrar as informações através de suas vivências. É por meio dos órgãos dos sentidos que os seres humanos interagem com o mundo, reconhecendo outros organismos e as características do meio ambiente ao nosso redor.

Foi com essa proposta que os alunos dos 1º anos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, do Colégio Marista Glória, puderam explorar um espaço considerado diferenciado no colégio: “O caminho dos sentidos”.

Com a mediação das professoras da turma, as crianças foram convidadas a fechar os olhos e explorar o sentido da audição, percebendo sons e ruídos do espaço. Com a visão, observar o que estava ao redor, a natureza e sua beleza. Com o tato, investigar materiais com texturas diferentes e verbalizar suas descobertas: áspero, duro, macio, quente, frio, etc. Com o olfato, descobrir que a natureza tem cheiro; alguns agradáveis, outros nem tanto. Perceber que alguns alimentos aguçam o paladar, sentir o doce, salgado ou amargo.

“Com essa exploração sensorial foi possível perceber quantas coisas diferentes o corpo humano é capaz de sentir, fazer e aprender. O importante é experimentar”, afirma uma das professoras responsáveis pela atividade, Ana Paula Tavella Machado.