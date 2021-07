Crianças do Glória criam meios de transporte que não agridem a natureza

Projeto estimula a criatividade e discute o transporte do futuro e soluções de combustíveis sustentáveis

As turmas dos 3ºs anos do Colégio Marista Glória estão estudando sobre tecnologias diversas, transportes antigos e transportes atuais.

A partir dessa discussão, a docente responsável pelo projeto, Eloá Costa Alexandre Costa, propôs o desafio: poderiam ser os transportes do futuro e quais soluções sustentáveis podem ser sugeridas?

A linha predominante eram as demandas próprias das grandes cidades, nas quais se concentram os maiores problemas: trânsito, distâncias, segurança. E os alunos foram além: pensaram sobre o efeito dos combustíveis para o meio ambiente e sugerindo novas tecnologias. Usando a criatividade, criaram transportes do futuro confeccionados com materiais recicláveis.

Eles também compreenderam quais podem ser os combustíveis sustentáveis, como energia solar, movimento da água, do vento, além do petróleo, e o tipo de locomoção – aérea, terrestre e/ou aquática – e quais delas atenderiam à população de modo público e/ou privado.

Um painel foi criado pela professora para que os alunos apresentassem os meios de transporte que desenvolveram. Por meio de vídeos explicativos, as criações puderam ser visitadas por todas as turmas.

“Eles conseguiram absorver os conceitos e focaram suas questões em combustíveis inovadores, além das diversas tecnologias relacionadas à sustentabilidade, que podem contribuir com a mobilidade urbana. Tenho a consciência que eles concluíram esse processo de aprendizagem sabendo que existem combustíveis mais adequados para o planeta e que os transportes podem ser aprimorados para melhorar a vida nas metrópoles, com menor impacto para a natureza”, esclarece Eloá.