Crianças criam álbum “da Copa” em que elas são os personagens

Os pequenos terão sua própria figurinha, com nome e descrição de alguns gostos pessoais

Alunos do 1º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, do Colégio Marista Glória, estão produzindo o seu próprio álbum, no melhor estilo Copa do Mundo, porém, com um diferencial: eles são os principais personagens, ao invés dos craques do futebol.

Utilizando o “carômetro” do colégio, cada estudante terá sua própria figurinha, com nome completo e descrição de alguns gostos pessoais, como a cor preferida e sua principal habilidade.

As crianças também criaram uma seção com as fotos “legends” que destacam as virtudes Maristas: compreensão, discrição, compaixão, paciência, polidez, solicitude, afabilidade, flexibilidade, poder-serviço, solidariedade, caráter e alegria. No caso do álbum “original”, o destaque são os jogadores e as seleções lendárias da história das Copas.

Já na seção em que se contam a história das Copas, desde 1930, os pequenos sugeriram que o colégio fosse homenageado, já que em fevereiro deste ano completou 120 anos de sua fundação. Por isso, há também figurinhas com imagens históricas do Marista Glória, desde as primeiras atividades até os dias atuais.

A professora responsável pelo projeto Ana Paula Tavella Machado destaca que a atividade permite demonstrar a diversidade dentro da sala de aula, ampliando assim a capacidade de compreensão das crianças pelo jeito de ser de cada um. “Além de brincarmos com a questão da Copa do Mundo e do álbum, que é uma febre entre eles, trabalhamos o respeito pelo próximo e a individualidade de cada um”, explica.