Começou a Maratona Enem para estudantes do Ensino Médio

Com aulas aos sábados, estudantes ganham mais uma opção de preparo para as provas

O segundo semestre letivo traz consigo a ansiedade e corrida contra o tempo para estudantes da 3º série do Ensino Médio, que têm dois desafios: o Enem e os vestibulares tradicionais de algumas universidades e faculdades. No Colégio Marista Glória, o preparo para esta importante etapa dos adolescentes, acontece em forma de maratona de estudos. No sábado, dia 04 de agosto aconteceu a primeira aula, com a disciplina de matemática. No dia 11 de agosto é a vez da disciplina de português, das 7h as 12h.

De acordo com Marcos Aurélio Pereira, coordenador do Ensino Fundamental II e Médio, a maratona consiste em 7 encontros, aos sábados, nos meses de agosto e setembro.

“Nestes encontros, os professores de cada componente curricular trabalharão as chaves de interpretação das questões do Enem e dos vestibulares, revendo alguns conteúdos conceituais”, afirma.

Um cronograma foi enviado às famílias, para que os alunos recebam o apoio de seus pais e possam participar das aulas especiais. Para Regina Pinheiro, também coordenadora do segmento, envolver a família no processo educacional dos estudantes é fundamental.

“Este é um momento único na vida desses adolescentes que estão na última série do Ensino Médio. São muitos sonhos e planos. Ter o apoio da família e um ambiente educacional dedicado a prepará-los acadêmica e emocionalmente para os desafios é essencial para a conquista, e nós estamos aqui pensando em cada aluno, criando novas possibilidades de estudo e aprendizado”, explica Regina.

As disciplinas que fazem parte da Maratona são matemática, português, biologia, química, história, geografia, física.

“A Maratona Enem é um grande presente! É um privilégio poder oferecer aos estudantes um encontro que promove a rica experiência de partilhar olhares sobre os desafios que chegarão em breve. Podemos oferecer acolhimento, conhecimento e fortalecer as relações que resultam em mais equilíbrio emocional e bagagem acadêmica: fórmula do sucesso! Mesmo com toda essa carga de compromissos, a diversão também é garantida!”, conta Luciana Cannizza, professora de Língua Portuguesa do Colégio Marista Glória.

Além de dar conteúdo, a Maratona Enem será um treino de resistência. Por ser realizada aos sábados, é um exercício de resistência para aguentar o desgaste físico e mental exigido pelas provas do ENEM e vestibulares.

“Eu penso em fazer Engenharia da Computação, pois me identifico com as exatas. Por isso, meu foco será em Matemática, Física e Química. Sem esquecer o Português (risos).”conta Leobruno Marinho Freire, aluno da 3ª série do Ensino Médio.

Serviço – Maratona Enem no Colégio Marista Glória

Programação:

Horário: Sábados das 7h às 12h

Datas e disciplinas:

Matemática (04/08)

Português (11/08)

Biologia (18/08)

Química (25/08)

História (01/09)

Geografia (15/09)

Física (22/09)

Local: Colégio Marista Nossa Senhora da Glória

Endereço: rua Justo Azambuja, 267 – Cambuci, São Paulo.