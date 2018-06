Com projeto “Encontro com o autor” alunos entram no mundo de cores e literatura

As turmas do Ensino Infantil do Marista Glória vivenciaram um encontro especial com o escritor Fabio Quinteiro, autor do livro “Juju e o Mistério das Cores”. Ele participou do projeto “Encontro com o autor”, uma proposta pedagógica que aproxima crianças e autores.

O livro tem a função de despertar a curiosidade nas crianças revelando os significados e sentimentos que cada uma delas representam. Na obra, Juju decide inventar novas brincadeiras e trazer o colorido para sua vida, juntamente com seus amigos e sua coleção de chapéus.

O objetivo central do “Encontro com o autor” é fazer com que as crianças conheçam mais sobre a obra proposta e saber como o escritor criou a história, enriquecendo ainda mais a aprendizagem literária.

Na mesma tarde, os alunos se divertiram com show de mágica, uma exposição de pinturas , autorretratos, e sessão de autógrafos.