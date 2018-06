Colégio Marista Glória realiza formação continuada

O Corpo docente do Ensino Fundamental – anos iniciais do Colégio Marista Glória começou o ano letivo de 2018 da maneira que mais gosta: estudando!

A CAMAR (Caminhada Marista) que acontece no início do ano, contou com a presença da Coordenadora Educacional para o EF- anos iniciais da Rede Marista, Danielle Barriquello, para uma formação continuada com os(as) docentes do segmento.

“O aprofundamento na Proposta Pedagógica do segmento por meio de reflexões e discussões ricas e potentes, evidenciou a intencionalidade maior do nosso trabalho educativo: ver crescer em plenitude de experiências e aprendizagens as crianças que trazem vida e significado à nossa missão de educar do jeito Marista”, explica Claudia Ayres, coordenadora psicopedagógica da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.