Colégio Marista Glória promove Drive Thru Junino

Famílias e crianças participaram de festa junina no estacionamento do Colégio, dentro dos carros, seguindo protocolos de segurança

Para comemorar a festa junina em tempos de pandemia, famílias e alunos da Educação Infantil do Colégio Marista Glória participaram de um drive thru junino no estacionamento do colégio. A celebração aconteceu no dia 26 de junho, seguindo todos os protocolos de higiene e distanciamento social.

Os participantes foram convidados a brincar de festa junina seguindo “o caminho da roça”, que foi montado no estacionamento, que foi todo enfeitado com bandeirinhas multicoloridas. A música animou o momento de rever as professoras e os amigos, de dentro dos carros.

“Foi um dia de acalmar o coração, de aplacar a saudade, de preencher a alma com a alegria e a voz das crianças, seus olhares, suas palavras de carinho e esperança”, avaliou a coordenadora pedagógica da Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais do Marista Glória, Claudia Ayres Paschoalin.

Educação Infantil Marista

A Educação Infantil Marista tem como objetivo promover a criança como protagonista na construção do seu conhecimento.

As crianças aprendem e percebem o mundo por inteiro: quando observam, ouvem, pensam, brincam, experimentam, descobrem, comparam e expressam, por meio de diferentes linguagens, aquilo que vão aprendendo e percebendo do mundo ao redor.

O tempo de isolamento social é um momento importante, em que as famílias podem participar ativamente das ações que incentivem a curiosidade, a criatividade e o movimento, por meio de diferentes linguagens e campos de experiência, conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Para isso, o Marista Glória preparou o “roteiro de aprendizagens”, constituído de propostas que valorizam momentos de criação e investigação que já estão presentes na rotina das crianças. Esses roteiros foram entregues para as crianças durante o drive thru junino e serão desenvolvidos nos encontros on-line com as professoras e em casa, com as famílias.