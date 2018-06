Colégio Marista Glória celebra seu 116º aniversário

Há 116 anos, o tradicional Colégio Marista Nossa Senhora da Glória atua em São Paulo, oferecendo, a diversas gerações, educação de qualidade para as turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio.

E o colégio entra na nova idade sob nova direção. Desde janeiro, o educador Márcio Willyans Ribeiro responde pela direção Geral e Educacional do colégio.

No Glória, os alunos podem estudar, jogar, correr e brincar como antigamente. Apoiada e alimentada pelo “jeito Marista de educar”, a proposta pedagógica do Colégio, antes mesmo de se definir dentro das mais inovadoras correntes educacionais, pauta-se na Filosofia que tem como base os valores humanos.

A pedagogia Marista tem por objetivo a formação integral dos alunos e, para alcançar essa meta desenvolve conteúdos abrangentes e significativos, tanto no plano curricular como no extracurricular, ambos marcados pela transversalidade.

Os alunos celebraram os 116 anos com muita música e diversão durante os intervalos no Glória. A aluna Maria Clara Bove, 7º ano, para comemorar a data expressou o sentimento da comunidade do Marista Glória por meio de uma desenho. Confira!