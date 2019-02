Colégio Marista Glória celebra 117 anos de atuação focada em ensino forte e tradição pastoral

Instituição histórica situada no Cambuci combina excelência acadêmica com ensino de valores para formação integral de crianças e jovens

Atendendo cerca de 1.300 estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio, o Colégio Marista Glória sempre teve por objetivo o protagonismo estudantil vinculado com a construção de conhecimentos necessários para a consolidação de projetos de vida. Desde sua fundação, em 11 de fevereiro de 1902, essa instituição filantrópica oferece o ambiente ideal para o aprendizado e a convivência, estimulando o convívio social. Este ano, a escola completa 117 anos de presença e celebra seu aniversário com melhorias em sua infraestrutura para aprimorar a qualidade de suas práticas pedagógicas e pastorais, honrando o compromisso com a missão Marista.

“Desde a sua fundação, quando os Irmãos Maristas Luís Anastácio, Erasmo, Eustáquio e Pierre Austremoine criaram o colégio oferecendo formação primária aos filhos de operários italianos, o Glória está presente no cotidiano da cidade”, conta o diretor Márcio Ribeiro. Até 1954 o local foi um externato somente para meninos e, a partir do ano seguinte, seu atual prédio histórico foi inaugurado na Rua Justo Azambuja após uma generosa doação do terreno do Dr. Ismael Dias, ampliando seu atendimento para os demais cursos.

Ao longo dos anos, a presença dos Irmãos e dos Valores Maristas (espírito de família, solidariedade, amor ao trabalho, espiritualidade, presença, simplicidade e interculturalidade) espalharam-se além dos muros do Glória. “Acreditamos no desenvolvimento humano de qualidade e na formação integral de crianças e adolescentes realizado por meio do respeito, do diálogo e da acolhida. Queremos que eles estejam conscientes de seu papel em suas comunidades e que, assim, possam estar preparados para todas as provas da vida”, destaca o diretor.

A escola baseia-se na excelência acadêmica da Rede Marista de Colégios (RMC) e na ação pastoral para apoiar pedagogicamente esses novos agentes de transformação da sociedade. Os colaboradores do colégio e o próprio projeto político-pedagógico-pastoral da instituição reforçam a contribuição do ensino para o livre exercício da cidadania por meio de serviços e programas sociais.

Na lista dos ex-alunos famosos do Colégio Marista Glória estão a dupla de irmãos grafiteiros conhecida internacionalmente como Os Gêmeos (responsáveis pela arte de uma das paredes do colégio), o atleta de futebol freestyle Pedro Oliveira (Pedrinho), bicampeão mundial desta modalidade acrobática, e o goleiro Matheus Vidotto, que atuou nos times do Corinthians e da Seleção Brasileira.