Colégio Marista da Glória participa do I Fórum das Crianças

Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Nossa Senhora da Glória participam, de 9 a 11 de outubro, do evento que reúne 17 colégios Maristas do Brasil para tratar de temas de intervenção social.

As crianças participam de brincadeiras e ações que estimulam o aprendizado e a transformação na comunidade de dentro e fora do Colégio. São 22 temas abordados pelos estudantes do Marista Nossa Senhora da Glória, entre eles estão “Chega de desperdício, construindo um mundo sustentável”, Criar, aprender e brincar”, “Mensagens de afeto”, “O mundo visto com as mãos”, “Colorir a escola para colorir a vida”, entre outros.

Os estudantes aprendem a analisar situações e buscar soluções para os problemas sociais encontrados. Assim, os projetos se transformam em ações, que são compartilhadas entre os alunos, em sala de aula, em casa e até mesmo na comunidade em que vivem.

O I Fórum das Crianças é um evento organizado pela Rede Marista de Colégios (RMC) e desenvolvido por todas as unidades da instituição através dos PIS, Projetos de Intervenção Social, que inserem os estudantes em situações de aprendizagem e potencializam vivências significativas de protagonismos.

Dar voz às crianças e estimular que elas descubram novas práticas de transformação social é a melhor maneira de incentivá-las a construírem uma sociedade melhor brincando.