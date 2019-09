Circuito Projeto de Vida do Marista Glória promove autorreflexão entre os jovens

Encontro ocorrido no Parque da Aclimação é voltado para a contemplação dos alunos sobre suas vocações pessoais e profissionais

Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais – do Colégio Marista Glória, de São Paulo (SP), participaram na última sexta-feira, 13 de setembro, de uma caminhada e de um momento de reflexão sobre suas vidas pessoais e profissionais no Parque da Aclimação, localizado na região central da capital paulista.

Na ocasião, os alunos foram convidados a reservar algumas horas do dia para pensar: “qual o meu lugar no mundo?”. A atividade propicia com que os estudantes discutam e meditem sobre como podem contribuir para a sociedade, sobre os cuidados com a saúde física e mental, seus relacionamentos, sua qualidade de vida e seus propósitos profissionais.

De acordo com o coordenador da Pastoral, Wagner Botelho dos Santos, este momento possibilita que o jovem tenha uma visão integral de si mesmo e do mundo e reflita sobre as várias dimensões do ser humano. “Contribui para que os alunos exerçam sua liberdade de escolha com responsabilidade e coerência, em vista de seu futuro, formando para a vida e não apenas para um momento. Dedicamos a manhã para pensar em um projeto de vida. A parceria pastoral-pedagógica é uma educação baseada em valores”, ressalta.

O Circuito Projeto de Vida

O Circuito Projeto de Vida faz parte do Programa Projeto de Vida e é direcionado a adolescentes e jovens entre 15 e 20 anos que estão cursando o Ensino Médio. Sua proposta é estabelecer processos de vivência e reflexão sobre projeto de vida e vocação. Por meio do protagonismo juvenil, os Colégios da Rede Marista incorporam a cultura vocacional nos espaços socioeducativos.

Seu objetivo é proporcionar aos adolescentes e jovens que integram o corpo discente dos Colégios e Centros Educacionais Maristas espaços de reflexão e vivência que despertem para a importância da construção de um projeto de vida tendo em vista sua vocação.

