Cinco passeios para fazer com as crianças nas proximidades do Colégio Marista Glória (SP)

Entorno da tradicional escola no bairro Cambuci está recheado de opções turísticas e de lazer para todos os gostos

Sair com os filhos é quase sempre sinônimo de diversão, ainda mais quando é possível emendar uma folga do trabalho ou feriado com o fim de semana. A maior parte dos pais não quer deixar as crianças trancadas em casa o dia todo na frente da TV, com um celular ou tablet na mão, mas também não dá para gastar mais do que o orçamento permite com as diversas despesas típicas do início do ano, como matrículas, uniformes, material escolar, IPTU e IPVA.

Pensando nisso, o Colégio Marista Glória preparou algumas dicas especiais para que pais e mães possam aproveitar alguns momentos de descanso com os filhos dos pontos turísticos de São Paulo situados no entorno da escola. São cinco sugestões de roteiros para a molecada, com atividades gratuitas ou mais acessíveis, que estão disponíveis neste fim de semana. Veja abaixo nossa lista completa de lazer e turismo:

Piquenique no Parque da Aclimação

O Parque da Aclimação tem uma área de mais de 112 mil m² com muitas atrações: dá para fazer um piquenique com a família ao ar livre, próximo ao lago natural e uma área com muitos eucaliptos; visitar a concha acústica ou o jardim japonês com espelho d’água; correr ou caminhar na pista de cooper, brincar nos playgrounds infantis e praticar esportes nos campos de futebol, quadras de vôlei e basquete. O local conta ainda com a Biblioteca Raul Bopp, que é temática em meio ambiente e conta com um acervo de mais de 30 mil exemplares.

Atividades do Centro Cultural São Paulo

O Centro Cultural de São Paulo é um ícone de cultura e convívio público desde que foi inaugurado em 1982. Sua programação gratuita oferece diversas oficinas, palestras, exposições, apresentações de dança, exibições de filmes e jogos para a molecada de todas as idades. Não deixe de conhecer os jardins suspensos desse espaço e explorar a Gibiteca Henfil, que guarda uma grande coleção com mais de 10 mil títulos, entre quadrinhos, gibis, periódicos e livros sobre HQs. Tudo isso está disponível para empréstimo aos usuários cadastrados. Apesar de oferecer um bicicletário interno, o local não conta com estacionamento para carros.

Visita monitorada ao Museu do Futebol

Localizado dentro do Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é interativo e conta com peças tecnológicas que cativam a atenção dos pequenos. Inaugurado em 2008, conta a história do esporte mais popular no Brasil de forma lúdica e educativa apresentando os feitos de diferentes times e atletas. Reserve pelo menos quatro horas para aproveitar todas as experiências visuais e sonoras do museu. É necessário adquirir os ingressos na bilheteria para ter acesso ao espaço.

Tarde de interatividades no Catavento Cultural

Construído próximo ao concorrido Mercado Municipal, o Museu Catavento Cultural é um espaço interativo que apresenta as ciências exatas e humanas de forma instigante para crianças, jovens e adultos. Dividido em quatro partes – universo, vida, engenho e sociedade – esse museu traz instalações e peças para entreter seus visitantes. O Museu Catavento conta ainda com pátios internos e externos – nesse espaço, uma boa pedida é tirar fotos em tardes ensolaradas.

Aula de história no Parque da Independência

Outra atração imperdível próxima ao Colégio Marista Glória é a visita ao Parque da Independência, que hoje faz parte do patrimônio histórico cultural brasileiro devido ao Grito da Independência do País, ali proclamado por Dom Pedro I nas margens do rio Ipiranga em 1822. Com um grande trabalho de paisagismo para manter suas áreas arborizadas em mais de 161 mil m², o parque também abriga o Museu do Ipiranga, o Monumento à Independência e a Casa do Grito. Além dos jardins existem áreas destinadas à circulação de bicicletas, patinetes e skates.