Cartunista produz avatares de visitantes em stand do Marista Glória

Visitantes vão poder receber a ilustração gratuitamente; atividade acontece até dia 30 de outubro no Shopping Mooca Plaza

O Colégio Marista Glória está com um stand no Shopping Mooca Plaza, localizado a cerca de 5 km do Colégio, de 15 a 30 de outubro de 2019. Nele, o público é convidado a fazer um retrato diferente, com a criação de avatares: um ilustrador contratado faz esse registro, captando as pessoas, sozinhas ou em família (grupo), de um jeito único.

Como brinde, os visitantes receberão via e-mail ou WhatsApp a ilustração feita na hora.

“No espaço também é possível obter informações sobre a infraestrutura, atividades que ocorrem no Colégio e contatos para matrículas”, esclarece o coordenador comercial e Marketing do Marista Glória, Fábio Silvestrini Aparício.

Serviço:

Marista Glória no Shopping Mooca Plaza

Data: de 15 a 30 de outubro de 2019

Endereço: R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo (SP)

Horário: das 12h30 às 20h30 (com a presença do cartunista)

Para mais informações, acesse: www.maristagloria.com.br