Caminhada Marista (CAMAR) marca o início de atividades letivas no Colégio Marista Glória

Durante quatro dias, grupo de profissionais desta tradicional escola no bairro do Cambuci, em São Paulo, refletiu sobre valores e objetivos da Educação Marista

Fiel ao legado de seu fundador, São Marcelino Champagnat, e carinhosamente preparada pela equipe ampliada do colegiado formado pela direção e coordenadores, a Caminhada Marista (CAMAR) foi um evento com o objetivo de acolher todos os colaboradores do Colégio Marista Glória e alinhar as principais propostas para o ano letivo de 2019. A programação começou na manhã da última segunda-feira (21) e reuniu professores, gestores, equipes administrativas e de apoio educacional dos ensinos Infantil, Fundamental e Médio.

O diretor Márcio Ribeiro iniciou o encontro relembrando todos os trabalhos realizados com excelência em 2018, que foi o ano da Escuta Atenta. Para este ano, ele sinalizou que o novo desafio do grupo será o da Comunicação Eficaz. “Queremos identificar as formas como cada um poderá atuar para que nosso colégio se torne cotidianamente a presença da Boa Mãe. Para que o diálogo entre todos os membros da comunidade educativa do Marista Glória seja eficiente, será importante que nossa comunicação seja sempre realizada tendo em mente os Elementos Inculturadores do Evangelho“, pontuou.

Os Elementos Inculturadores citados por ele estão em sintonia com a tradição pastoral e as aspirações humanas universais, sendo aspectos fundamentais para o processo de evangelização e que também abrem portas para a conversa entre os princípios/valores da fé cristã com as culturas contemporâneas. Eles são conceitos-chave para melhoria do mundo, como a dignidade humana, a educação emancipadora, a espiritualidade, a alteridade, a solidariedade socioambiental, a catequese, as infâncias e juventudes e os valores maristas. As Diretrizes da Ação Evangelizadora do Grupo Marista, documento que estrutura as atividades da Província Marista Brasil Centro-Sul, está disponível na íntegra clicando aqui:

Documento Diretrizes da Ação Evangelizadora do Grupo Marista – 2ª edição PDF

O diferencial deste ano foi a presença do professor Diogo Pessoto, coordenador da Pastoral do Colégio Marista Paranaense, que orientou as reflexões e discussões da CAMAR durante seus quatro dias de realização. “Ao incorporarmos os Elementos Inculturadores em nossas práticas educativas diárias, assumimos o compromisso de sermos o sal da terra (Mateus 5:13)”, destacou. Pessoto afirma que são as plenárias dessa reunião anual que favorecem a integração, organização e partilha de informações com todo o grupo de profissionais.