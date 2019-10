Board games oferecem muito mais do que diversão

Jogos educativos são importantes aliados na educação, além de auxiliarem no aperfeiçoamento de habilidades socioemocionais

Os board games, também conhecidos como jogos de tabuleiro modernos, podem trazer muito mais do que diversão. Por meio deles, é possível aprender de forma interdisciplinar e engajar os alunos em sala de aula com recursos lúdicos e criativos. Com os jogos, é possível trabalhar uma grande variedade de conteúdos, exercitando a criatividade e o pensamento lógico, além de desenvolver a cooperação e o respeito com o coletivo.

“O uso dos board games estimulam novas formas de pensar, fortalecendo e treinando a cognição”, explica a coordenadora do Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Colégio Marista Glória, Rafaela Jorge de Oliveira. Além de desenvolver o raciocínio lógico, uma habilidade que pode ser aplicada em diversas vertentes do conhecimento, os alunos se divertem em um ambiente de disputa saudável e educativo.

A combinação de diferentes ferramentas pedagógicas permite que os estudantes desenvolvam um leque maior de inteligências, competências cognitivas e socioemocionais. Trabalhando de forma mais ampla, nas diferentes disciplinas que integram o currículo, essa atividade se revela importante na resolução de problemas, estratégia, raciocínio lógico, criatividade, socialização e integração.

Fora do ambiente escolar, os pais também podem buscar conhecer jogos educativos que possam ser jogados em casa. Segundo Rafaela, tanto alunos quanto pais relatam que, a partir do uso de jogos, tiveram um melhor desempenho nas disciplinas de exatas e melhor participação nas aulas de educação física, por exemplo.

Veja alguns benefícios que os board games podem trazer: