Blog Marista Lab apresenta propostas inovadoras para alunos e familiares

Com uma proposta pedagógica inovadora, a Rede Marista de Colégios, lançou o Marista LAB, um blog dos Colégios Maristas, que reúne conteúdo para mães, pais, familiares e todas as pessoas que são responsáveis por ajudar a desenvolver os talentos dos alunos.

A primeira grande preocupação para quem tem filhos é encontrar a escola perfeita. Muitos pensam que a escola perfeita é a que consegue os melhores resultados no Enem, outros dão mais atenção ao ambiente escolar mais acolhedor e estimulante, e muitos outros seguem as novas mais “tendências” que surgem no mercado, com seus muitos idiomas e abordagens de nomes modernos.

No blog são disponibilizados conteúdos como dicas, entrevistas com especialistas e notícias, que abordam desde os desafios da educação até as profissões do futuro.

As ações especiais realizadas pelos alunos, que são registros importantes para os familiares, também estão disponíveis.

Saiba mais. Acesse: http://maristalab.com.br/