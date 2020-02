Atletas do Marista Glória realizam intercâmbio nos Estados Unidos

Aprimorar o inglês e a habilidade no basquete foram os grandes desafios em solo americano

Em janeiro, os atletas do basquete Pedro Godinho e Felipe Koyama, alunos do 8° ano do Colégio Marista Glória, viveram uma experiência internacional: participaram de um intercâmbio esportivo em Orlando, nos Estados Unidos.

Na cidade americana, os atletas tiveram a oportunidade de participar de treinamentos com técnicos do Orlando Magic e também puderam treinar e jogar amistosos com times de High School.

Pedro e Felipe também acompanharam os jogos de basquete do Mait Invitational Tournament de High School, na Montverde Academy, conheceram o campus da University of Central Florida (USF), a maior dos Estados Unidos, assistiram jogo universitário da UCF e dois jogos da NBA: Orlando Magic x Oklahoma City Thunder e Orlando Magic x Los Angeles Clippers. Além disso, os intercambistas participaram de um tour e uma palestra sobre bolsa de estudos na UCF e na Montverde Academy.

Para conhecer a cidade, fizeram um city tour por Orlando, passando pela NBA Experience, ESPN World Wide of Sports e participando das atividades do Pro Bowl Week.

O intercâmbio permite o aperfeiçoamento do idioma inglês, práticas de socialização, além de uma imersão na cultura de cada país de destino. “Essa foi uma excelente experiência para nossos alunos que, além de se aperfeiçoarem no esporte, aumentaram o interesse e aceleraram o contato com a língua inglesa, além da imersão em outra cultura”, avalia a Coordenadora do Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Marista Glória, Rafaela Jorge de Oliveira.