Atividades esportivas online são a solução durante a suspensão das aulas presenciais

Proposta é se manter saudável mesmo com o isolamento social

O Colégio Marista Glória, por meio de seu Núcleo de Atividades Complementares (NAC), está propondo atividades e desafios online para os alunos, devido a nova suspensão das aulas presenciais em São Paulo, de 17 de março a 1 de abril, diante da ameaça da covid-19.

As atividades, que atendem desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, podem ser desenvolvidas em casa, e têm como objetivo a manutenção do vínculo dos estudantes com as atividades extracurriculares e, ao mesmo tempo, dar continuidade às atividades físicas e artísticas para que todos se mantenham saudáveis.

“É também uma maneira dos estudantes se divertirem durante o período de distanciamento social. Afinal, neste momento que estamos vivendo, a prioridade é cuidar do corpo e da mente”, explica a coordenadora do Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Marista Glória, Rafaela Jorge de Oliveira.

As aulas virtuais ocorrem via plataforma Teams e envolvem esportes como basquete, futebol, vôlei, handebol, xadrez, judô, violão em casa, atividades circenses, ginástica artística em casa, teatro, jazz, capoeira, robótica criativa, entre outros.

De acordo com Rafaela, se exercitar é fundamental para a saúde física, aumenta a resposta imunológica do organismo e é essencial para a saúde emocional.

“Em períodos de intensa ansiedade como o que temos enfrentado nos últimos tempos, buscamos auxiliar alunos e familiares promovendo, mesmo à distância, uma relação carinhosa, oferecendo conteúdos esportivos diversificados”, afirma.

Clarice Bombana, é mãe dos alunos Íris e Alex Bombana Motta, que estão se esforçando bastante para se adaptar ao novo formato das aulas online. Para ela, não é fácil, e nem é o modelo ideal, mas o possível neste momento. “Íris, de 11 anos, está desenvolvendo muito bem os malabarismos do Circo. Transformou a sala de estar em um verdadeiro picadeiro. E o Alex, de 5 anos, fica ansioso para fazer as aulas de Iniciação Esportiva, interagindo o tempo todo com o seu “Sensei”, terminando o treino exausto”, frisa.