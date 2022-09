Assembleias da ONU são simuladas por estudantes do Glória

Atividade permite que o estudante desenvolva habilidades como oratória e negociação, além da compreensão do conceito diplomático; tema de 2022 é a Guerra entre Rússia e Ucrânia

O Colégio Marista Glória, em parceria com a Internationali Negotia, uma instituição formada por alunos do Ensino Superior que, há 18 anos, promove um programa educacional baseado no conceito de simulação das Nações Unidas, realiza o Simulado ONU 2022. O evento está programado para os dias 7 e 8 de outubro.

O desafio consiste na simulação de debates realizados em fóruns internacionais como o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O objetivo dessa atividade é proporcionar ao estudante o desenvolvimento de habilidades como oratória e negociação, além de facilitar a descoberta de sua vocação profissional nas áreas de humanidades, tecnologia ou saúde e promover uma vivência de temas relevantes e atuais. A natureza dessa atividade é acadêmica, portanto o participante precisa realizar pesquisa em áreas do conhecimento humano, com auxílio da equipe organizadora.

No dia 17 de setembro, aconteceu o treinamento para preparar cerca de 45 estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais e do Ensino Médio que se inscreveram para protagonizarem o papel de diplomatas e delegados, representantes de países membros da ONU. O tema desta edição é a Guerra entre Rússia e Ucrânia. Nos debates, os alunos assumem o papel de embaixadores dos países que representam no evento.

“Nossos estudantes passaram por um treinamento de 8h e puderam já interiorizar seus papéis dentro do cenário político, religioso, social e econômico que cada país tem nesse conflito, que acontece há meses”, revela a docente responsável pela atividade, Regina Pinheiro.