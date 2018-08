Árvore de MarkBooks

As turmas dos 5º anos, do Ensino Fundamental I, atentos sobre os cuidados que é preciso ter com o material de leitura, confeccionaram lindos markooks para presentear os leitores da biblioteca do Colégio Marista Nossa Senhora da Glória.

Ninguém nasce gostando de ler. O hábito e o gostar precisar ser incentivado, pois alcançar esse prazer não é possível sem treino, ou seja, requer bastante prática e persistência. Por isso, o incentivo na fase escolar, com as crianças, é essencial.

Com a ação dos markbooks, os alunos promoveram conscientização entre eles, eajudaram a evitar dobras de páginas e danificação das orelhas dos livros.Como forma de valorizar e incentivar o trabalho dos alunos, foi realizado um sorteio de marcadores de feltro, remetendo a personagens de livros.