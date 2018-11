Aprendizado em Prática: estudantes registram em cartas, desejos e agradecimentos dos alunos da Educação Infantil

Atividade faz parte do Projeto de Intervenção Social do Colégio Marista da Glória

O Colégio Marista Glória reuniu alunos de diferentes segmentos em uma atividade de estímulo às habilidades textuais, por meio do Projeto de Intervenção Social (PIS) Escola de Cartas.

O PIS tem por objetivo oferecer situações de aprendizagem que potencializem vivências significativas de protagonismo compartilhado entre estudantes, adultos, professores e saberes. Desta vez, a ação foi realizada durante o horário do recreio quando alunos do 1º ano do Ensino Fundamental puderam registrar, por meio das cartas, os pensamentos, desejos e agradecimentos dos pequenos da Educação Infantil. As cartas foram destinadas ao Papai Noel, aos pais, amigos e familiares.

Além do estímulo ao aprendizado sobre a comunicação oral e escrita, as crianças exercitaram também a integração social, por meio do convívio entre turmas, e a solidariedade com a prática do auxílio à escrita.

Fiel às suas tradições, o Colégio Marista Glória considera que todos os momentos vivenciados na instituição representam conhecimento e formação de valores. Para Larissa Batelli Cappellini, professora do 1º ano no Glória, produzir uma carta é um desafio. “Na era digital, a escrita e a leitura estão se tornando cada vez mais virtuais, por isso, a prática desse gênero textual tão rico, que é a carta, precisa ser resgatada com atividades assim”, explica.