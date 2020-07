Alunos do Marista Glória produzem cápsulas do tempo com memórias do período de isolamento social

Mensagens guardadas serão abertas assim que as aulas presenciais retornarem

Alunos e alunas do período integral do Colégio Marista Glória criaram cápsulas do tempo com memórias do período de distanciamento social. As lembranças envolvem tanto as atividades propostas pelo Colégio no ambiente on-line quanto ações promovidas em família.

A prática, elaborada por docentes do Glória, prevê que as cápsulas sejam produzidas pelos próprios estudantes, utilizando materiais que eles possuem em casa, como caixas, envelopes e garrafas pet. “Nosso objetivo é promover a reflexão sobre o conceito de futuro e reforçar momentos positivos neste período de isolamento social. É uma maneira que encontramos de trazer uma mensagem positiva no meio de tanta informação sobre o novo coronavírus”, esclarece a professora Bruna Macedo, orientadora os alunos e alunas do 3º ano do período regular.

No retorno às aulas presenciais, possivelmente em setembro, a depender de orientações do governo estadual, os alunos deverão abrir as cápsulas e trocar as lembranças com colegas.

“Imaginamos que será um momento de muita emoção, pois todos estamos sentindo falta da presença dos alunos e das atividades em sala de aula”, ressalta a professora Elaine Jesus, responsável pelos alunos e alunas do Infantil 2 e 3 do período regular.